Linzer Möbel-Start-up Roomle an deutschen Maschinenbauer verkauft

Ein Preis für den Exit wurde nicht genannt. Zuletzt waren an Roomle neben dem aws Gründerfonds und dem OÖ HightechFonds unter anderem auch Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) beteiligt.

Roomle hat ein Möbel-Planungstool für Maßmöbel entwickelt. Homag, nach eigenen Angaben Weltmarktführer für integrierte Lösungen in der Möbelproduktion, will mit Roomle seine Softwarepalette um Online-Vertriebsmöglichkeiten erweitern. Roomle soll aber weiter unabhängig agieren. Auf absehbare Zeit seien keine Änderungen am Linzer Firmensitz, Teamstruktur und Geschäftszielen geplant, hieß es in der Aussendung.