Linzer Mathe-Genie: Einserschüler war ich nie

„Bis zur Matura habe ich nie einen Einser in Mathematik gehabt, sondern immer nur Zweier. Aber daran habe ich mich nie gemessen“, sagte Hohenwarter bei einem Online-Pressegespräch mit JKU-Rektor Meinhard Lukas. Der 45-jährige Mathematiker gründete 2013 das Unternehmen GeoGebra, dessen Namen sich aus den mathematischen Teilbereichen Geometrie und Algebra zusammensetzt.

Vor allem Schülern und Lehrern ist das System bekannt, weltweit hat GeoGebra mehr als 100 Millionen Nutzer. Seit vergangener Woche hat das Linzer Unternehmen mit dem indischen Byju‘s-Konzern einen neuen Eigentümer. In der Start-up-Branche ist von einem Deal um 100 Millionen US-Dollar die Rede.

Die Idee für GeoGebra hatte der in der Gemeinde Weißbach bei Lofer im Bezirk Zell am See aufgewachsene Hohenwarter in seiner Diplomarbeit „Didaktik der Mathematik und Informatik“ an der Universität Salzburg. Weil damals bekannte Systeme nur jeweils auf einen Teilbereich der Mathematik zugeschnitten waren, wollte Hohenwarter „das Rechnen und das Zeichnen“ miteinander verknüpfen. Damit stieß er zu Beginn allerdings auf taube Ohren: „Als ich meinem Professor von meinen Plänen berichtet habe, hat er mir abgeraten. Er hat gesagt, es gebe schon zu viele solcher Systeme. Als ich ihm aber einen Prototypen vorgelegt habe, war er begeistert.“

Hohenwarter trieb die Entwicklung von GeoGebra in seiner Doktorarbeit voran - und erinnert sich an die ersten Gehversuche der Idee, als das Internet um die Jahrtausendwende langsam Fahrt aufgenommen hatte. Bei Lehrerfortbildungen stellte der Mathematiker das System Kollegen ebenso zur Verfügung wie zum Download im Internet. „Eines Tages habe ich per E-Mail einen Zweizeiler von einem Professor aus Florida bekommen, ob ich GeoGebra nicht in den USA weiterentwickeln möchte.“ Hohenwarter zog an die Südostküste der USA, blieb dort allerdings nur drei Jahre, ehe er an der JKU anheuerte. In Linz ist der Mathematiker Vorstand der Abteilung für MINT-Didaktik (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) und Leiter der „School of Education“.

GeoGebra betrachtet Hohenwarter als „Ersatz für den Taschenrechner“. Natürlich sei es wichtig, dass Kinder weiterhin das Kopfrechnen übten, aber für komplexe Prozesse oder das Veranschaulichen seien Hilfssysteme gut geeignet. Neben den Nutzerzahlen verwies Hohenwarter auch auf weitere Daten: Wegen des offenen Zugangs hätten mittlerweile mehr als 400.000 Experten Inhalte und Verbesserungen für die Plattform beigesteuert, und die „Community“ zähle mehr als 700 Freiwillige. Hohenwarter betonte, auch nach der Übernahme Geschäftsführer von GeoGebra zu bleiben. „Nun haben wir aber noch mehr finanzielle Stabilität im Hintergrund.“ JKU-Rektor Lukas lobte den Experten als „größten Influencer Österreichs“.