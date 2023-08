Linzer Kontron kauft Computersysteme-Hersteller

Die Linzer legen für das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von zuletzt 18 Millionen Euro und Sitzen in Deutschland und den USA 22,1 Millionen Euro auf den Tisch, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Das Closing wird fürs vierte Quartal erwartet. Für Kontron sei diese Akquisition der nächste Schritt zur Margensteigerung im wachsenden Segment "Software + Solutions".

