Linzer Juwelier rutschte in die Pleite

Über das Vermögen von Alphagold wurde heute, Mittwoch, am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das gaben die Gläubigerschutzverband AKV, Creditreform und KSV1870 bekannt.

Betroffen sind 108 Beschäftigte. Die Zahl der Gläubiger wird zwischen 160 und 183 geschätzt. Aktiva von 613.000 Euro stehen Verbindlichkeiten von 9,44 Millionen Euro gegenüber. Es gibt 32 Filialen in Österreich und zwei in Deutschland. Mit den Marken Le Clou und Juwelier Reiter ist Alphagold vor allem in Einkaufszentren vertreten.

Als Ursache für die Pleite werden "veränderte Rahmenbedingungen" ab dem Jahr 2015 durch die verstärkte Digitalisierung genannt. Durch die Corona-Pandemie hätten sich für den "nicht systemrelevanten" Einzelhandel neue Herausforderungen ergeben, das Unternehmen habe mit Restrukturierungsmaßnahmen reagiert. Daneben wurden mit der Entwicklung eines sogenannten "Digitalen Schaufensters" Innovationen vorangetrieben.

Im Herbst 2023 gab es Verhandlungen mit Interessenten über den Verkauf des Unternehmens bzw. eine Beteiligung. Das Weihnachtsgeschäft verlief zufriedenstellend, konnte die Pleite aber nicht mehr abwenden. Die finanzierende Bank hat kurz vor Insolvenzeröffnung die Kreditlinien fällig gestellt.

Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent geboten, zahlbar binnen zwei Jahren. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Norbert Mooseder aus Steyr bestellt.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner