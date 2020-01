Linzer Flughafen: Plus im Charterverkehr, Minus bei Linien- und Frachtverkehr

Das Passagierwachstum im Charterverkehr belief sich auf 16,1 Prozent, in Summe nutzten im Vorjahr 174.526 Reisende den Linzer Flughafen für Urlaubsreisen. Dies sei allerdings ohne eine Maschine der Bulgarian Air Charter undenkbar gewesen, wird Flughafen-Chef Norbert Draskovits in einer Aussendung zitiert. Man könne das Ferienflugangebot nur absichern, wenn ein Charterflugzeug in Linz stationiert sei, so Draskovits.

Im Linienflugverkehr führte die Einstellung der Wien- und London-Verbindung zu Rückgängen um 18,1 Prozent. Das wirkt sich auch auf die Gesamtzahl der Passagiere aus: Diese sank 2019 um 6,4 Prozent auf 436.018. Im Frachtverkehr führte eine konjunkturbedingte Schwäche zu einem Minus von 10,7 Prozent auf 46.797 Tonnen. Umsatz- und Ertragszahlen nannte der Linzer Flughafen vorerst nicht.

Linz spüre den Strategiewechsel der Billigflieger, die vermehrt Großflughäfen wie den Wiener Flughafen anfliegen. „Das erschwert unsere Akquisition von neuen Strecken für Oberösterreich“, sagt Draskovits. Deshalb versuche man, Strecken nach Düsseldorf und Frankfurt weiter auszubauen. Dies sei auch ein positives Signal für den Standort, betonen Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger. Einen Schwerpunkt will der Linzer Flughafen auch in der Serviceoffensive setzen. Die thermische Sanierung der Außenfassade und die Adaptierung der Parkplätze seien bereits abgeschlossen. Derzeit erhielten die vier Reisebüros am Flughafen neue Schalter.