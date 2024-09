Seit zehn Jahren entwickeln Techniker in Linz Drohnen plus Software, um Inspektionen an Gebäuden durchzuführen. Mittlerweile ist das Kleinunternehmen Aero Enterprise in der Industriezeile zu einem internationalen Spieler geworden, es hat sich ausschließlich auf Inspektionsflüge mit Drohnen bei Windrädern spezialisiert.