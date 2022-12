Linzer Bio-Bäcker pleite

Die Gragger & Cie GmbH mit Sitz in Wien mit dem oberösterreichischen Hauptgesellschafter Helmut Gragger muss wieder Überschuldung anmelden, teilten die Creditreform und der KSV 1870 am Donnerstag mit. Gragger gilt als Pionier im Bereich der biologischen Holzofenbäckerei, hat eigene Backöfen entwickelt und betrieb in Wien vier Filialen. Die Hauptproduktion war in Ansfelden. 2008, zwei Jahre nach der Gründung der Bio-Bäckerei, musste Gragger bereits das erste Mal Insolvenz beantragen, weil ihm der Hauptkunde, ein zahlungsunfähiger Bio-Markt, weggebrochen war. 2009 wurde das aktuelle Unternehmen gegründet.

50 Beschäftigte sind betroffen

Die Bio-Bäckerei mit 50 Beschäftigten kam durch die Covid-19-Krise in Schwierigkeiten. Es kam laut Insolvenzantrag, der den OÖNachrichten vorliegt, zum Umsatzeinbruch infolge des Ausbleibens der Touristen und der Laufkunden durch das verstärkte Homeoffice. Als weitere Ursachen für die Überschuldung werden Personalmangel und die allgemeine Wirtschaftslage sowie der Anstieg der Energiekosten genannt, weswegen die Nachfrage nach hochpreisigen Bäckereiprodukten stark zurückgehe. Die Expansionsstrategie brachte statt neuer Kunden jedoch neue Schulden. Im Juni 2022 beteiligte sich noch die "Stolz auf Wien" Beteiligungs-GmbH, um die Finanzierung zu verbessern.

Im Zuge des Sanierungsverfahrens sollen Teilbereiche der Wiener Filialen sowie der Backstube in Ansfelden geschlossen werden. Die Passiva betragen 1,16 Millionen, die Aktiva 157.000 Euro. Die Ansprüche der Arbeitnehmer sind bis 31. Oktober 2022 bezahlt. Ein Sanierungsplan wurde vorgelegt.

Der Sarleinsbacher Helmut Gragger war stets sozial engagiert, unterstützte lernschwache Lehrlinge, achtete auf umweltverträgliche Produktion und bemühte sich um das Weiterbestehen des Handwerks.

