Linzer Baufirma schlitterte in die Pleite

Ein Firmengebäude in Engerwitzdorf, eine Nahwärmeanlage in Sierning, ein Kongresszentrum in Sölden, ein Pflegeheim im Pitztal: Die Liste der Bauprojekte der WRS Energie- und Baumanagement GmbH ist lang. Nun ist vorerst oder für immer Schluss mit Baustellen. Am Freitag musste das Linzer Unternehmen mit 74 Mitarbeitern am Landesgericht Linz den Konkursantrag stellen.