Abseits der Öffentlichkeit hat sich in Linz ein Forschungsschwerpunkt für Funktechnologie entwickelt, der international Beachtung findet. Nun will Silicon Austria Labs (SAL), das einen von drei Standorten in Linz hat, ein Spitzenforschungszentrum für elektronikbasierte Systeme aufbauen, das die nächste Mobilfunkgeneration 6G vorbereiten soll. Das überwiegend in öffentlicher Hand befindliche Zentrum will die 140 Millionen Euro Budget bis 2023 mit Partnern verdoppeln.