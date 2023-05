Zur Mittagsstunde erzeugen die PV-Paneele auf allen Dächern der Spinnerei in Klanjec ausreichend Strom für den Betrieb der eigenen Anlagen.

Noch sei die Nachfrage gering, sagt Friedrich Schopf, Vorstandssprecher der börsenotierten Linz Textil AG. "Wir sind in einer Warteposition, die Lager sind gut gefüllt, aber die Ware fließt auch ab, im Handel wird gekauft", so seine Kurzanalyse über die aktuelle Lage in der Textilbranche anlässlich der Bilanzpräsentation der Linz Textil.