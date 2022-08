Linz Textil stöhnt unter Kostendruck und spart "eisern"

Heuer bis Ende Juni sank das Ergebnis vor Steuern um 755.000 auf 2,37 Millionen Euro. Das gab die Linz-Textil-Gruppe unter Leitung von Vorstand Friedrich Schopf (Foto) gestern bekannt.

Die Umsätze stiegen um 7,7 Prozent von 46 Millionen auf 49,6 Millionen Euro, dies aber nicht wegen höherer Absatzmengen, sondern wegen gestiegener Verkaufspreise. Bei den "textilen Fertigfabrikaten" (etwa Frottierware der Marke Vossen) sanken heuer im ersten Halbjahr die Erlöse leicht, weil der stationäre Einzelhandel schwächelt.

Spinnerei in Landeck gedrosselt

Bei den textilen Halbfabrikaten ist die Auftragslage "solide". Doch die Stromkosten, heuer 140 Prozent höher als im Jahr zuvor, machen besonders Sorge. In der Spinnerei in Landeck in Tirol wurde deshalb im Mai die Produktion gedrosselt. Im zweiten Halbjahr wird überdies eine überraschend notwendig gewordene Bodensanierung in einer vermieteten Lagerhalle in Linz auf die Ertragslage drücken.