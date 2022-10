Linz Textil sperrt Werk in Landeck zu

Die stark gestiegenen Energiekosten setzen dem letzten in Tirol verbliebenen Textilbetrieb schon seit Jahresanfang stark zu. Eine wirtschaftliche Produktion sei nicht mehr möglich. Die Textilindustrie in Europa steht im globalen Wettbewerb, die Energiepreise sind freilich nur in der EU stark gestiegen. Schon im April hat Vorstandssprecher Friedrich Schopf für Landeck eine Kapazitätsreduktion von 30 Prozent angekündigt. Diese hatte zehn der 83 Jobs gekostet. In Landeck werden Garne für feinen Afrika-Damast hergestellt. Hier stehe man in Konkurrenz mit chinesischen Anbietern und gerate in ein zunehmendes Preisproblem, so Schopf im Frühling. Die Situation hat sich über den Sommer zugespitzt, zuletzt gab es laut Tiroler Tageszeitung Krisengespräche mit dem wichtigsten Kunden, Getzner in Bludenz in Vorarlberg. Gestern hieß es: "Angesichts explodierender Stromkosten ist der Kostenvorteil asiatischer Mitbewerber unüberbrückbar hoch geworden." Mit Getzner soll auch bezüglich der Beschäftigungsmöglichkeiten für die Belegschaft kooperiert werden.

Heute Vormittag ist der Aufsichtsrat der Linz Textil zusammengetreten und hat nun das Aus per Ende März entschieden. Mehrheitlich sind die Aktien der Linz Textil der Familie des früheren Langzeit-Vorstandsvorsitzenden Dionys Lehner zuzuordnen. Im Vorjahr konnte die Linz Textil noch über steigende Umsätze und Ertragszahlen berichten. Auch eine Sonderdividende wurde ausbezahlt. Inzwischen hat sich die wirtschaftliche Lage der Linz Textil eingetrübt. Zwar lagen die Umsätze mit knapp 50 Millionen Euro um 7,7 Prozent über dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern lag mit 2,37 Millionen aber ein Viertel unter dem Vergleichswert. Die stark gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise hätten die Ertragslage aber unter Druck gebracht, hieß es im Halbjahresbericht. Die Stromkosten seien demnach im ersten Halbjahr um 140 Prozent über dem Vorjahr gelegen. Mit 72 Prozent sehr hoch ist nach wie vor die Eigenkapitalquote. Weniger trist ist die Lage an den weiteren Standorten: Für die Produktion in Linz wurden vier Webmaschinen bestellt. Auch für die Spinnerei in Klanjec sind Investitionen angekündigt.