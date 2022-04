Linz Textil kämpft mit teurem Strom

Ein textiles Obstnetz, die Verpackung einer Whiskey-Sonderedition, Handtücher und Gewebe für Mode – all dies basiert auf Garnen und Webprodukten der Linz Textil. "Und bei Vossen entwickeln wir Innovationen wie Handtücher aus Hanf", zählt Vorstandssprecher Friedrich Schopf bei der Präsentation der Jahreszahlen Beispiele auf, wie breit die Produktpalette des Unternehmens ist.

Das börsenotierte Unternehmen mit Sitz in Linz hat im Vorjahr seinen Umsatz aufgrund der guten Nachfrage um zehn Prozent auf 92,5 Millionen Euro steigern können, das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ist ebenfalls um ein Zehntel auf 3,3 Millionen Euro gestiegen.

Weil der Industriebetrieb angesichts der weltwirtschaftlichen Unsicherheiten seine Investitionen etwas zurückfährt, liegt zu viel Geld im Unternehmen. Diese Überschussliquidität wird als Sonderdividende (8,4 Millionen Euro) ausgeschüttet. Zur Basisdividende von vier Euro gibt es 24 Euro. Hauptaktionär mit rund drei Viertel der Anteile ist über mehrere Gesellschaften die Familie des früheren Vorstandsschefs Dionys Lehner, die Oberbank hält sechs Prozent.

Das Unternehmen, das seit 1872 an der Börse notiert, ist traditionell gut mit Eigenkapital ausgestattet. Der Anteil liegt bei 84 Prozent der Bilanzsumme.

Das Jahr 2021 sei fordernd, spannend, aber unterm Strich ein gutes gewesen, so Schopf. Das Jahr 2022 startete mit voller Auslastung. Die ab dem vierten Quartal 2021 stark gestiegenen Strompreise seien vor allem für den Standort in Landeck kaum zu stemmen. Weil dort feine und damit leichtgewichtige Garne versponnen werden, würden die Energiekosten dort besonders durchschlagen. "In den ersten drei Monaten haben wir mehr für Strom bezahlt als zuvor im ganzen Jahr", so Schopf. Deshalb werde eine Kapazitätsreduktion von 30 Prozent erwogen, die im schlechtesten Fall auch zehn der 83 Jobs kosten könnte. Eine Entscheidung wird im Mai bei der Aufsichtsratssitzung fallen. In Landeck werden Garne für feinen Afrika-Damast hergestellt. Hier stehe man in Konkurrenz mit chinesischen Anbietern und gerate in ein zunehmendes Preisproblem.

Anders die Situation bei der Weberei in Linz: Dort wurden zwar ebenfalls Kapazitäten, in dem Fall Webstühle, herausgenommen und vorerst nur teilweise durch neue ersetzt. Mittelfristig sollen die aktuell 70 Webstühle auf 90 erweitert werden, so Schopf. Am Linzer Gelände wurden die ehemaligen Spinnereihallen renoviert. In diese mietet sich Plasser & Theurer ein.

532 Mitarbeiter sind in fünf Werken (Linz, Landeck, Klanjec in Kroatien und Jennersdorf und St. Gotthard für Vossen) beschäftigt, zwei Drittel in Österreich.

Neuer Kollektivvertrag

Insgesamt sind 7200 Personen in der heimischen Textilindustrie beschäftigt – deren Mindestgehälter steigen um 4,5 Prozent, die Ist-Gehälter um 4,2 Prozent. Die Lehrlingseinkommen erhöhen sich um 4,5 Prozent. Das ist das Ergebnis nach drei Verhandlungsrunden.

Im sogenannten Rahmenrecht gibt es auch Verbesserungen: Der 24. Dezember ist künftig ein bezahlter arbeitsfreier Tag.