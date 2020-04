Linz Textil: Chance auf neues "Made in Europe"

Die Linz Textil AG wird zwar genauso wie die meisten Unternehmen von der Corona-Krise hart getroffen, durch die zu erwartende "Neuordnung" von Absatzmärkten und Lieferketten nach der Krise sehe man bei Linz Textil mehr Chancen als Risiken, sagte gestern Vorstandssprecher Friedrich Schopf bei einer gemeinsamen Telefon-Pressekonferenz mit Vorstandsdirektorin Eveline Jungwirth und dem Geschäftsführer der Linz Textil GmbH, Otmar Zeindlinger.

Es gebe einen Umdenkprozess bei vielen Kunden aus der Textilindustrie, sagte Schopf. Mit dem Kooperationspartner Lenzing AG als Faserproduzent habe man das Potenzial, eine europäische Lieferkette abzubilden und damit ein "neues Made in Europe".

Die momentane Situation ist in den fünf Produktionsstandorten höchst unterschiedlich. In der Baumwoll-Spinnerei in Landeck laufe die Produktion uneingeschränkt, obwohl man sich dort in einem Hotspot der Covid-19-Ausbreitung befinde. Größte Herausforderung sei, die Produktion trotz Corona-bedingter Ausfälle von Mitarbeitern aufrecht zu halten. Auch die Weberei in Linz sei voll ausgelastet.

Weniger gut sieht es hingegen beim Handtuchhersteller Vossen aus. Dort habe man die Produktion auf ein Minimum reduziert. Der Onlineshop sei zwar gut besucht, trage aber nur rund 15 Prozent zum Umsatz bei, sagte Schopf.

Das Vorjahr schloss die Linz Textil mit einem geplanten Umsatzminus auf 92 Millionen Euro ab. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe sich hingegen auf 16,1 Millionen Euro fast verdreifacht, sagte die für Finanzen zuständige Vorstandsdirektorin Jungwirth. Die Eigenkapitalquote konnte man von 76 auf 88 Prozent steigern.Die derzeit 563 Mitarbeiter der Gruppe habe man vorsorglich zur Kurzarbeit angemeldet. Bei 225 sei das aktuell schon der Fall. Kündigungen soll es möglichst keine geben.

