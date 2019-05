Linz soll Vorreiterrolle bei Lufttaxis einnehmen

Vier Meter lang, knapp zwei Meter hoch, 360 Kilogramm schwer und eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h: So lauten die Eckdaten des EHang 216. Der Innviertler Flugzeugzulieferer FACC hat das Lufttaxi gemeinsam mit dem chinesischen Software- und Flugsteuerungsspezialisten Ehang entwickelt. Das 2016 erstmals vorgestellte Luftfahrzeug hat bereits 7000 Flugstunden absolviert.

Künftig soll das Lufttaxi auch in Oberösterreich abheben und Passagiere und Waren von A nach B bringen. Heute, Dienstag, unterzeichneten die beiden Unternehmen gemeinsam mit dem städtischen Versorgungsunternehmen Linz AG eine Absichtserklärung für ein Entwicklungs- und Forschungsprojekt. „Das ist ein Leuchtturmprojekt für Oberösterreich und Österreich“, sagte FACC-Chef Robert Machtlinger bei einem Pressegespräch.

Erste Teststrecken für die Lufttaxis sollen bereits kommendes Jahr in und um Linz evaluiert und errichtet werden, kündigte Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider an. Nun gehe es darum, gemeinsam mit Behörden Regularien für Fluggenehmigungen zu treffen. Linz soll eine Vorreiterrolle einnehmen. Im Idealfall könnten Reisende vom Flughafen in Hörsching zum Gelände der voestalpine oder zur Linzer Kepler-Uni transportiert werden, und das in wenigen Minuten. Platz bietet der EHang 216 für zwei Passagiere. Ein Flug soll so viel wie eine Taxifahrt kosten. Ziel sei es, dabei zu helfen, den Verkehr in Linz zu entlasten, sagten der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und Vizebürgermeister Markus Hein.

Produziert werden die Lufttaxis im Innviertel. FACC baue derzeit eine erste Fertigungslinie auf, sagte Machtlinger. Pro Jahr sollen 1000 bis 1500 Stück pro Jahr hergestellt werden. Die Kosten für ein Lufttaxi belaufen sich laut Angaben der Hersteller auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag.