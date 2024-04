Linz-Marathon und Länderspiel: Am Freitag wird es auf der Gugl eng

Am Freitag (12 bis 19 Uhr) und Samstag (10 bis 18 Uhr) können sich Läufer bei der Marathon-Messe in der TipsArena in Linz die Startnummern abholen. Am besten ist es, dafür mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Da auch Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam um 20.30 Uhr gegen Deutschland in der Linzer Arena auf dem Rasen steht, könnte die Parkplatzsuche noch schwieriger werden als sonst.

Lesen Sie mehr: Die wichtigsten Infos zum Stadionbesuch [OÖNplus]

Bei der Sportmesse stehen auch Experten für Laufschuhe, Bekleidung sowie Sporternährung und -geräte bei Fragen zur Verfügung und geben die wichtigsten Ratschläge für das bevorstehende Laufevent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper