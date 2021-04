Linz als Magnet für große Wiener Anwaltskanzleien

In der Linzer Anwaltsszene ist einiges im Gang: So kann die Landeshauptstadt nach Wien die meisten Kanzleieröffnungen verbuchen. Auffällig: Immer mehr Wiener Kanzleien sind in Oberösterreich mit eigenen Standorten vertreten oder gehen Kooperationen ein. Zwei Dinge sind hier ausschlaggebend: die Präsenz der großen Industriebetriebe sowie die lebendige Start-up-Szene.