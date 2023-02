Linz AG : "Wir können die Preise dieses Jahr halten"

Zwei Drittel der Heizsaison im aktuellen Winter liegen hinter uns. Die Linz AG, die von 105.000 Haushalten in Linz 80.000 mit Fernwärme versorgt, arbeitet längst an der Vorsorge für den kommenden Winter. Das Unternehmen im Eigentum der Stadt hat langfristig Gas-Speicherkapazitäten im Ausmaß des eigenen Jahresbedarfes gesichert. Mit Stand heute, Montag, ist dieser Speicher zu 94,4 Prozent voll, berichtet Generaldirektor Erich Haider. Haider sagt, unmittelbar nach Kriegsausbruch am 24.