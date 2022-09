Linz AG: Gaspreis fast verdoppelt

Nach und nach kommen die dramatisch gestiegenen Preise auf den internationalen Märkten auch bei den Privatkunden an. Bei der Linz AG, neben der Energie AG größter Anbieter für Gas in Oberösterreich, werden die Preise für die Bestandskunden mit 1.10. angehoben. Der Energie-Grundpreis steigt von 32 auf 33,09 Euro pro Jahr, der Arbeitspreis um 3,5 auf 7,42 Cent je Kilowattstunde. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 15.000 kWh würde das eine Erhöhung um 44 Euro bedeuten.

Der Gesamtpreis wird sich allerdings nicht verdoppeln, denn die Netzkosten betragen am Gesamtpreis zwischen einen Viertel und einem Drittel. Und diese Kosten werden nicht erhöht.

Die Linz AG verweist darauf, dass die Preissteigerung so gering wie möglich gehalten wurde. „Wir sind vor allem dank unserer Beschaffungsstrategie immer noch in der Lage, einen wesentlichen Teil der Kostensteigerungen selbst zu tragen“, sagt Vertriebsleiter Peter Steinberger. Die Preisbildung läge damit unter den generellen Indexwerten wie dem Gaspreisindex. Für die Stammkunden habe man in der Vergangenheit das Gas billiger einkaufen können und könne damit bei der Erhöhung zurückhaltender als andere sein, heißt es bei der Linz AG.

Tatsächlich ergibt ein Blick in den Gaspreisrechner der E-Control, dass alle anderen Anbieter um ein Vielfaches teurer sind.

Für Stammkunden der Energie AG ändert sich vorerst nichts. Die Preisgarantie des Versorgers gelte noch bis 31. Dezember, wurde den OÖN bestätigt.