Linz AG und Flughafen: Wer folgt Klaus Luger als Aufsichtsratschef?

Der Rücktritt von Klaus Luger als Bürgermeister der Stadt Linz hat einen Domino-Effekt im Unternehmensreich der Stadt zur Folge. Und das betrifft nicht nur die Veranstaltungsgesellschaft LIVA, in der Lugers Politabschied seinen Ursprung hat. Vor allem in der wirtschaftlich wichtigsten Gesellschaft der Stadt, der Linz AG, muss morgen, Freitag, geklärt werden, wer Luger als Aufsichtsratschef nachfolgt. Eine Frage, die in vergangenen Tagen einiges an Diskussion ausgelöst hat. Denn Dietmar Prammer,