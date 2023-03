Linz AG rechnet künftig in kWh ab: Gleiche Tarife im In- und Ausland

Unfair, überholt – die Kritik an der Zeitabrechnung an öffentlichen Ladestationen riss nie ab. Weil gerade im Winter oft nicht so viele Kilowatt flossen, wie auf der Säule angepriesen wurde. Und weil bei voller Batterie der Zähler weiterlief. In beiden Fällen kassierten die Stromanbieter kräftig ab – auf Kosten der Kunden. Darum forderten E-Autofahrer und Interessenvertreter wie der ElektroMobilitätsClub Österreich (EMC) die Umstellung auf eine Abrechnung nach Kilowattstunden.