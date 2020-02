Linz AG mit bestem Ergebnis der Firmengeschichte

Von dem Jahresüberschuss von rund 50,3 Millionen Euro sieht der 100-Prozent-Eigentümer Stadt Linz aber nur 15 Millionen Euro. 35 Millionen Euro gehen in die Gewinnrücklage. Das hat einen guten Grund. Die Linz AG steht vor einem ehrgeizigen Investitionsprogramm. In den kommenden fünf Jahren sollen 750 Millionen Euro investiert werden, vor allem in den Umweltschutz.

„Wir wollen in diesem Bereich der führende Ver- und Entsorger werden“, sagte Generaldirektor Erich Haider bei der Bilanzpressekonferenz. Vor allem die Wasserversorgung soll ausgebaut werden. Liefert die Linz AG an normalen Tagen 65 Millionen Liter an ihre Kunden, waren es im vergangenen Sommer bis zu 85 Millionen Euro. Weil Haider davon ausgeht, dass derartige Hitzetage öfter vorkommen werden, soll die Kapazität bei der Verteilung des Wassers ausgebaut werden. Die Quellen dafür seien ergiebig genug.

Außerdem will die Linz AG auch im Bereich E-Mobilität investieren, aber auch in den Nahverkehr, sprich: Straßenbahn und Busse. „Wir sind schon sehr voll in unseren Fahrzeugen“, sagte Haider.

Weil die Linz AG für das ehrgeizige Ausbauprogramm keine neuen Schulden machen will, sollen die Ausschüttungen an die Stadt auf 15 bis 17 MIllionen Euro begrenzt werden. Den Rest will er aus dem Cash-Flow finanzieren. Der betrug im Vorjahr 135.8 Milliionen Euro, ein Plus um knapp vier Prozent.