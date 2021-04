Linienflüge von Linz nach Frankfurt ab Ende Juni

Air Dolomiti, die italienische Fluggesellschaft des Lufthansa-Konzerns, kündigt am Freitag die Wiederaufnahme von Flügen vom Flughafen Linz nach Frankfurt an. Die Verbindung werde ab dem kommenden 27. Juni aktiv sein, geflogen wird zwei Mal am Tag.

Wir gehen davon aus, dass der Impffortschritt und die Einführung des grünen Passes wesentlich dazu beitragen werden, den Geschäftsreisemarkt zu stimulieren und hoffen, dass die Strecke gut vom Markt angenommen wird", wird Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport, in der Aussendung zitiert.

