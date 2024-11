Lieferstopp treibt Gaspreis kaum, aber nächste Energie-Teuerung wartet schon

Der ersten Aufregung am Freitag folgten am Wochenende Beruhigungen von Expertenseite. Der Gas-Lieferstopp der russischen Gazprom an die OMV dürfte sich vorerst nur marginal auf die Haushaltspreise auswirken. "Mit spürbaren Preissteigerungen rechne ich in der laufenden Heizsaison nicht", sagt der Chefökonom der Energiebehörde E-Control, Johannes Mayer. Allenfalls seien bei variablen Verträgen höhere Preise zu erwarten.