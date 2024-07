Unternehmen müssen auf Arbeitsbedingungen und Menschenschutz in der Lieferkette achten.

Der Countdown läuft: Heute tritt das Lieferkettengesetz in Kraft. Es wurde, wie berichtet, im Mai von den EU-Mitgliedstaaten abgesegnet. Diese haben nun zwei Jahre und einen Tag Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Am Gesetz gibt es viel Kritik, auch aus Österreich.