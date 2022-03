Lieferketten-Druck lastet auf Intersport: "Wunsch-Rad erhält man heuer nicht"

Die durch die Corona-Pandemie ausgelösten und den Krieg in der Ukraine verschärften Risse in den globalen Lieferketten ziehen sich bis nach Oberösterreich. Davon betroffen ist auch der Welser Sportartikelhändler Intersport, und das vor allem bei Fahrrädern, die in der Einkaufs- und Marketinggenossenschaft zuletzt wegen des schwächelnden Geschäftes mit Alpin-Skiern der Hauptumsatztreiber waren.