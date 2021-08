Lieferando: Keine Vertragsänderung in Österreich

Die Gewerkschaft vida hatte diese Woche kritisiert, dass Fahrern in Österreich keine unbefristeten Verträge angeboten würden. In Deutschland hingegen soll dies geschehen: Dort will Lieferando, das zum niederländischen Konzern "Just Eat Takeaway" gehört, den rund 10.000 Kurieren unbefristete Arbeitsverträge anbieten.

Lieferando reagierte gestern: Alle Boten von Lieferando.at seien nach Kollektivvertrag für Fahrradboten "mit einem übertariflichen Lohn, 14 Gehältern, einem umfassenden Versicherungsschutz sowie weiteren Zusatzleistungen" angestellt, heißt es. Die Befristung gelte für ein Jahr, dann gehe der Vertrag in der Regel in einen unbefristeten über.