Lidl Österreich konnte Umsatz steigern

Das gab der Lebensmitteldiskonter am Wochenende in einer Aussendung bekannt. Zur Ertragssituation machte der Österreich-Ableger des deutschen Lebensmitteldiskonters keine Angaben.

Die mit Lidl erwirtschaftete Wertschöpfung von heimischen Lieferanten habe sich auf rund 800 Millionen Euro erhöht. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden rund 100 Millionen Euro investiert. Auch für das kommende Jahr seien wieder rund 100 Millionen Euro für die Modernisierung und den Ausbau des Filialnetzes vorgesehen. In Laakirchen investiert Lidl bis 2024, wie berichtet, 54 Millionen Euro.

Lidl Österreich habe im vergangenen Geschäftsjahr rund 500 neue Jobs geschaffen. Für das neue Logistikzentrum in Großebersdorf werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Insgesamt arbeiten mehr als 5500 Beschäftigte bei Lidl Österreich: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Müllendorf und in mehr als 250 Filialen.