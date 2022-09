6689 Lehrvertragsanmeldungen gab es in Oberösterreich bis Ende August: Das ist ein Plus von elf Prozent im Vorjahresvergleich, es sind auch mehr als vor Corona. Die Statistik zeigt: Die 15-Jährigen entscheiden sich über die Jahre stabil zu fast gleichen Teilen für weiterführende Schule bzw. Lehre. Aber es gibt Baustellen: So kommen in Oberösterreich auf einen Suchenden vier Lehrstellen.