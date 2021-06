Licht und Schatten: Deutlicher weniger Arbeitslose, Suche nach Fachkräften

Wie rasch die wirtschaftliche Erholung auf dem oberösterreichischen Arbeitsmarkt Platz gegriffen hat, zeigt der Anstieg der offenen Stellen: Dem Arbeitsmarktservice Oberösterreich waren per Ende Mai 25.000 Jobs gemeldet. Dem stehen 33.000 Arbeitslose und fast 10.000 Menschen in einem AMS-Kurs gegenüber.

Das bedeutet für das Arbeitsmarktservice (AMS), dass die Herausforderung für den Rest des Jahres und im nächsten Jahr sein wird, Fachkräfte für die heimische Wirtschaft zu finden, bestätigt der Geschäftsführer des AMS Oberösterreich, Gerhard Straßer. Das bedeute "vermitteln, was der Markt hergibt". Weil dieses und nächstes Jahr der Bund viel Geld für Qualifizierung zur Verfügung stelle, wurde auch dieser Bereich in den vergangenen Monaten massiv ausgeweitet. So sind derzeit knapp 10.000 Menschen in Schulung. Das sind mehr als im Mai vor zwei Jahren.

Straßer fordert die Betriebe aber auch auf, nicht nur nach "30-jährigen Männern aus dem Mühlviertel zu suchen", sondern "im ganzen Teich zu fischen". Also sich auch ältere und schon länger auf Jobsuche Befindliche anzuschauen. Ihre Integration sei die zweite Herausforderung für das AMS. Für viele gebe es eine Eingliederungsbeihilfe, also Lohnsubvention in den ersten Monaten.

Sockelarbeitslosigkeit steigt

Gleichzeitig hat sich die Teilung des Arbeitsmarktes manifestiert: Die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen – also jene, die in den vergangenen zwölf Monaten keine Erwerbsarbeit über 30 Tage hatten – steigt weiter. Mit fast 13.000 Menschen ist das bereits mehr als ein Drittel aller arbeitslos Vorgemerkten und um die Hälfte mehr (damals waren das gut 8000) als vor zwei Jahren. Der Anstieg in diesem Segment ist mit 28 Prozent in dem Bereich stärker als im Bundesdurchschnitt (22 Prozent).

Keine Einigung auf neue Kurzarbeit

Am Tag vor den angeblich finalen Verhandlungen hieß es von Sozialpartnern und Arbeitsminister Martin Kocher, die neuen Kurzarbeitsregeln würden wohl am Dienstag beschlossen. Dazu kam es gestern nach dreistündigen Verhandlungen nicht. Es braucht eine weitere Runde Anfang nächster Woche, hieß es gestern Abend aus dem Kabinett des Arbeitsministers.

Die Verhandler konnten sich nicht über die Dauer beziehungsweise Befristung der neuen Phase fünf der Kurzarbeit einigen. Auch die Höhe des Selbstbehalts der Unternehmen blieb strittig. Wie berichtet, soll es zwei Modelle der Kurzarbeit geben: eines für von der Corona-Pandemie wirtschaftlich hart getroffene Branchen. Für die sollen die wesentlichen Parameter und Unterstützungen weiter gelten. Das zweite Modell soll eine Hilfe für Unternehmen mit Auslastungslücken sein. Der Selbstbehalt, also jener Teil, den die Unternehmen selbst tragen, soll steigen – allerdings nicht auf das Niveau, das vor Corona galt, heißt es aus dem Ministerium.

Wirtschaftsvertreter lobten stets das Corona-Kurzarbeitsmodell, das im internationalen Vergleich sehr großzügig ist. Die öffentliche Hand braucht dafür elf Milliarden Euro. Das Rücknehmen der Hilfen ist jetzt offenbar schwierig. Ende Mai waren noch 330.000 Personen zur Kurzarbeit angemeldet. Bis Ende des Sommers soll ihre Zahl auf 100.000 bis 120.000 fallen. (sib)