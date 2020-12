LINZ. Auch wenn der Heilige Abend nur im kleinen Kreis gefeiert werden soll, damit sich das Coronavirus nicht später als unerwünschtes Geschenk einstellt, so steht doch fest: Die Oberösterreicher lassen sich von der Pandemie den Appetit an den Festtagen nicht verderben. Ganz im Gegenteil: Sie lassen sich gutes Essen und gutes Trinken etwas kosten – und greifen für regionale Schmankerl und Qualitätsprodukte vielleicht sogar tiefer in die Geldtasche als in normalen Zeiten. "Die Leute lassen es sich zu Hause gut gehen, sie wollen es sich schmecken lassen", sagen Geschäftsleute in einer OÖN-Umfrage.

Gleichzeitig wollen viele Konsumenten genau wissen, was hinter den Produkten steht. (prel/viel)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.