Lenzing verdiente weniger, investiert aber kräftig

Die aktuelle Corona-Krise sieht der Vorstandschef der Lenzing AG, Stefan Doboczky, ambivalent. Denn auf der einen Seite sind Vliesstoffe, die im Hygienebereich verwendet werden "mehr als ausverkauft". Bei diesen Produkten handelt es sich um Abschminkprodukte, Tücher für Babypflege, Einlagen oder Einwegbekleidung für Operationen. Ein Drittel des Umsatzes macht Lenzing mit diesem Bereich.

Auf der anderen Seite werde es im größeren Bereich der textilen Verarbeitung zu Nachfrage-Einbrüchen kommen. "Wenn die Menschen nicht einkaufen gehen, wird weniger gekauft und eine Kollektion einfach ausgelassen."

Unterm Strich geht die Lenzing AG für 2020 von einem schlechteren Ergebnis als im Vorjahr aus. Schon dieses brachte einen Rückgang gegenüber 2018 – Details siehe nebenstehender Kasten. Konkreter wollte der Lenzing-Chef in seinem Ausblick nicht werden. "Wir bewegen uns von Tag zu Tag", so der Vorstandschef in Bezug auf die aktuelle Entwicklung der vergangenen Tage. Kurzarbeitspläne gebe es nicht.

Milliarden für Investitionen

Die deutliche Reduktion der Dividende von fünf auf einen Euro je Aktie erklärt Doboczky mit dem bevorstehenden Investitionsprogramm: Wie berichtet, hat das Unternehmen mehrere Großprojekte in Angriff genommen. Innerhalb von drei bis vier Jahren werden zwei Milliarden Euro investiert. Erstens ein neues Zellstoffwerk in Brasilien, zweitens entsteht in Thailand eine neue Lyocellfaseranlage mit 100.000 Tonnen Kapazität. Diese soll in der zweiten Hälfte 2021 fertig sein.

In Brasilien habe Lenzing alle Genehmigungen erhalten und die Verträge mit den Holzlieferanten abgeschlossen. Mitte 2022 soll das Werk den Betrieb aufnehmen. Dann kann der Faserhersteller 75 Prozent des Hauptrohstoffs Zellstoff selbst herstellen. Lenzing ist 49-Prozent-Partner und muss damit die Hälfte der 1,3 Milliarden Dollar teuren Fabrik stemmen.

Ziel: 75 Prozent Spezialfasern

Mit dem Lyocell-Standort in Thailand kann dieser Spezialfaser-Bereich noch einmal ausgebaut werden. Im Vorjahr wurde mit 52 Prozent erstmals mehr als die Hälfte des Umsatzes von 2,11 Milliarden Euro mit Spezialitäten gemacht. Bis 2024 soll der Anteil jener Fasern, die nicht direkt am Weltmarkt-Preis für Standardviscose hängen, auf 75 Prozent gesteigert werden.

Die Eigenkapitalquote lag Ende 2019 noch immer bei 50 Prozent. Die Investitionen in Brasilien werden etwa zu 70 Prozent fremdfinanziert, sagte Doboczky.

"Die Preise für Standardviscose erreichten historische Tiefststände, teils weil viel Angebot im Markt war, teils weil chinesische Provinzen die Fabriken stützen, um die Mengen tiefpreisig zu verkaufen", sagt Doboczky. Im Vergleich zu 2017 sind die Preise um bis zu 30 Prozent Prozent tiefer. Derzeit sei zwar eine "Sockelbildung" festzustellen. Aber auf einem Preisniveau, mit dem keiner etwas verdienen könne, so der Lenzing-Vorstandschef. Einige Monate könnten die Chinesen dies noch durchhalten.

>>> Die wichtigsten Zahlen:

2,1 Milliarden Euro Umsatz: In Summe lag das Geschäft nur 3,3 Prozent unter den Vorjahreszahlen.

In Summe lag das Geschäft nur 3,3 Prozent unter den Vorjahreszahlen. 1/3 weniger Betriebsergebnis (Ebit): Mit 162 Millionen Euro liegt das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 32 Prozent unter dem Vorjahr. Die Ebit-Marge erreichte 7,7 nach 10,9 Prozent, der Jahresgewinn 115 Millionen Euro (minus 23 Prozent).

Mit 162 Millionen Euro liegt das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 32 Prozent unter dem Vorjahr. Die Ebit-Marge erreichte 7,7 nach 10,9 Prozent, der Jahresgewinn 115 Millionen Euro (minus 23 Prozent). Ein Euro Dividende: Drei Euro waren es 2017 und 2018, dazu jeweils zwei Euro Sonderdividende, also fünf Euro. Für 2019 zahlt Lenzing einen Euro je Aktie. Ob das während der nächsten starken Investitionsjahre so bleibt, ließ Doboczky offen.

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at