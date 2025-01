Am 14. März wird die Lenzing AG die Zahlen für das Jahr 2024 vorlegen. Es ist davon auszugehen, dass Vorstandschef Rohit Aggarwal – seit September des Vorjahres an der Spitze – nicht in Jubelstimmung ausbrechen wird. Analysten erwarten keine rasche Rückkehr in die Gewinnzone. Mit zwei Experten beleuchten die OÖN die Baustellen des Leitbetriebs.