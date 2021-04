Lenzing steigt bei Hygiene Austria aus

Der Faserhersteller Lenzing zieht sich beim Maskenhersteller "Hygiene Austria" zurück: Das wurde heute, Freitag, per Aussendung mitgeteilt. Die Anteile sollen an Palmers übertragen werden. Lenzing verzichtet auf einen Kaufpreis. Damit soll sichergestellt werden, dass Palmers auch weiterhin genügend finanzielle Mittel in die Maskenproduktion stecken kann.

Änderungen gibt es auch in der Geschäftsführung: Mit Claudia Witzemann und Michael Schleiss werden zwei Externe in das Gremium berufen. Auch die Personaldienstleistungen sollen neu ausgeschrieben werden: Die neuen Geschäftsführer wollen auf Arbeitskräfteüberlasser zurückgreifen.

Man habe die vergangenen Wochen außerdem dazu genutzt, die Qualität sowohl der in Österreich produzierten als auch der aus China bezogenen Masken zu prüfen. Diese stehe außer Frage, hieß es dazu.

Wie berichtet, hatte es Anfang März bei Hygiene Austria am Produktionsstandort in Wiener Neudorf zu Hausdurchsuchungen gekommen: Die Ermittler gehen seitdem dem Verdacht nach, dass Konsumenten mit falschen Herkunftsangaben in die Irre geführt wurden. In China gefertigte Masken sollen als "Made in Austria" verkauft worden sein. Außerdem soll es bei widrigen Arbeitsumständen zu Schwarzarbeit und Lohndumping gekommen sein.

