Lenzing nimmt 400 Millionen Euro Kapital auf, Aktie startet mit Kursverlust

Bestehende Aktionäre erhalten dabei das Angebot, für jeweils 11 Aktien 5 Anteilsscheine zu beziehen. Der Preis für die 12.068.180 neuen Aktien liegt mit 33,10 Euro um 35,9 Prozent unter dem rechnerischen Kurswert (TERP), teilte Lenzing am Freitag mit. Der Zeitpunkt sei günstig und ein "wichtiger Schritt bei unserer aktuellen Strategie Better Growth", so Lenzing-CEO Stephan Sielaff am Freitag.

Die B&C Gruppe, die als Mehrheitsaktionär indirekt 52,2 Prozent des Grundkapitals hält, wird ihre Bezugsrechte ausüben und ihren Anteil an Lenzing stabil halten und dafür rund 209 Millionen Euro bereitstellen, wie das Unternehmen in einer Aussendung bekräftigte. Bei den anderen Aktionären geht Lenzing davon aus, dass der Großteil ebenfalls die Bezugsrechte ausüben wird. Diese Rechte können aber auch verkauft werden, sie werden vom 21. bis 29. Juni an der Wiener Börse gehandelt. Sollten doch neue Aktien nicht von den bestehenden Aktionären aufgegriffen werden, werden sie ausgewählten institutionellen und anderen qualifizierten Anlegern zum Kauf angeboten. Der Handel mit den neuen Aktien soll am 10. Juli beginnen, wobei die FMA die Transaktion noch freigeben muss - was noch heute erwartet wird.

Aktie startet mit Kursminus von 7,5 Prozent

Die Aktien von Lenzing sind am Freitag mit klaren Kursverlusten in den Handel an der Wiener Börse gestartet. Gegen 9.15 Uhr rutschten die Titel um 7,5 Prozent auf 55,60 Euro ab. Als Grund für die starke Kursbewegung dürfte die kürzlich angekündigte Kapitalerhöhung von 400 Millionen Euro anzuführen sein.

