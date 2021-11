Lenzing nähert sich Vorkrisenniveau

Höhere Preise auf dem globalen Fasermarkt und ein Anziehen der Nachfrage haben der Lenzing AG "ein bisher starkes Geschäftsjahr 2021" beschert, gab Finanzvorstand Thomas Obendrauf gestern, Mittwoch, anlässlich der Präsentation der Zahlen für die ersten drei Quartale bekannt. Der Faserhersteller ist zurück in der Gewinnzone und zuversichtlich, im heurigen Gesamtjahr das Vorkrisenniveau übertreffen zu können.

Obendrauf führte die Entwicklung auf den zunehmenden Optimismus in der Textil- und Bekleidungsindustrie und die Erholung im Einzelhandel zurück. Dämpfend wirkten steigende Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten. Trotz der Pandemie sei das Marktumfeld im Berichtszeitraum "überwiegend positiv" gewesen.

Zu den Zahlen: Im dritten Quartal erhöhte sich der Umsatz im Vergleich zum Krisenjahr 2020 von 1,19 auf 1,59 Milliarden Euro. Vor der Krise waren es 1,62 Milliarden Euro gewesen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg heuer in den ersten drei Quartalen von 138,5 auf 297,6 Millionen Euro, das Periodenergebnis drehte von minus 23,3 Millionen auf 113,4 Millionen Euro.

Im heurigen Gesamtjahr soll das Ebitda "mindestens auf dem Niveau von 360 Millionen Euro" liegen, erwartet Lenzing. Vor der Krise waren es 326,9 Millionen Euro.

Bei den strategischen Großprojekten fühlt sich der Leitbetrieb trotz Corona "auf Kurs" – ab Ende des Jahres soll das neue Lyocellwerk in Thailand in Betrieb genommen werden. In die neue Anlage mit einer Nennkapazität von 100.000 Tonnen flossen Investitionen in Höhe von etwa 400 Millionen Euro.

Lenzing investiert zudem mehr als 200 Millionen Euro in die Produktionsstandorte in Purwakarta (Indonesien) und Nanjing (China). Die bestehenden Kapazitäten für Standardviskose sollen in Kapazitäten für umweltverträgliche Spezialfasern umgewandelt werden.

Prognose mit Risiken

In ihrer Prognose geht die Lenzing von zunehmendem Bedarf an Fasern für die Textilindustrie, die Hygiene- und die Medizinbranche aus. Mit steigenden Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten sei aber weiter zu rechnen. Die Wirtschaftserholung sei mit Risiken behaftet und hänge vom Impffortschritt ab.