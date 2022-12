Fünf Prozent der Arbeiter, 15 Prozent der Angestellten. Das ist das Ausmaß des Personalabbaus, der am Stammsitz des Fasererzeugers in Lenzing zur Diskussion steht. Umgerechnet in Köpfe bedeutet das bei 1700 Arbeitern 85 und bei 1500 Angestellten bis zu 225 Stellen, die in diesem Bereich gestrichen werden könnten.