Leitl und China bei Thalia Linz

Kommenden Dienstag präsentiert der Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer, Christoph Leitl, sein jüngstes Buch "China am Ziel! Europa am Ende?" (Ecowin Verlag) bei der Buchhandlung Thalia in der Linzer Landstraße (3. Stock).

Um 19 Uhr spricht Leitl mit dem Leiter der OÖNachrichten-Wirtschaftsredaktion, Dietmar Mascher, über die aktuellen Probleme Europas, aber auch über die Chancen und das Zeitfenster, diese Chancen zu ergreifen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.