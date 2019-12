Die großen Industriebetriebe – besonders jene mit starkem Kfz-Bezug – spüren die nachlassende Konjunktur seit Monaten. Das zeigt sich in rückläufigen Belegschaftsständen – allerdings vorerst bei den Arbeitskräfteüberlassern. In Oberösterreich beschäftigen diese per Ende Oktober um fast ein Zehntel weniger Personal als vor einem Jahr.