"Leider denken die wenigsten Unternehmen in Daten"

"Lernen Sie, in Daten zu denken!" Dieses Motto gibt Christian Baudis Unternehmen mit auf den Weg. Der 55-Jährige arbeitet als Digitalunternehmer und war zwei Jahre Chef von Google Deutschland. Gestern, Dienstag, war er beim OÖ. Zukunftsforum Technologie & Wirtschaft der Business Upper Austria in Linz zu Gast.

Baudis wies auf den Mehrwert von Daten für Unternehmen hin: "Es geht um Wettbewerbsvorteile und darum, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln." Aber nur ein Bruchteil der Firmen nutze das. Dabei könne man mit Daten Vorhersagen und Wahrscheinlichkeiten treffen und so seine Mitbewerber abhängen. Als Beispiel nannte Baudis Sensoren, die Reblausbefall bei Weinstöcken erkennen und im Vorhinein mit Hilfe von Agrardrohnen verhindern.

Auch der Versicherer Allianz habe die Macht der Daten erkannt. Das Unternehmen hat sich mit einem Start-up zusammengetan, das nach einem Unfall die Kosten des Gesamtschadens am Auto in wenigen Stunden berechnet.

Die Datenschutzgrundverordnung, die in der EU seit eineinhalb Jahren gilt, sei "eine tolle Sache", sagt Baudis. Es gebe keine Region der Welt, die Daten so gut schütze wie Europa. Generell benötige die Digitalisierung aber noch einige Spielregeln. Etliche Endgeräte entsprächen nicht den Sicherheitsanforderungen, so der Experte.

Europas Rolle in der digitalen Welt sieht Baudis kritisch. Es gebe einige gute Ideen, aber noch zu wenige Ergebnisse. "Wir sind im Denken oft noch in der Zeit von vor 50 Jahren gefangen. Nordamerika und Asien sind uns davongaloppiert." Das habe auch mit Geld zu tun. In China gebe es beispielsweise einen 50-Milliarden-Dollar-Fonds, der in Start-ups mit künstlicher Intelligenz investiere. "Pro Start-up stehen dort 500 Millionen Dollar zur Verfügung. Das ist bei uns unvorstellbar", so Baudis.

"Das Fundament ist zu wenig"

Dem oberösterreichischen Weg streut der Experte Rosen: "Die wichtigen Zukunftsthemen werden hier gut bespielt." Dazu zählt Baudis das Studium der Künstlichen Intelligenz, das gestern an der Linzer Kepler-Uni unter der Leitung von Sepp Hochreiter begann. Das Zusammenspiel zwischen Unternehmen und Universitäten und Fachhochschulen funktioniere. "Aber nur das Fundament ist zu wenig. Wichtig ist, Stockwerke darauf zu bauen."

In dieselbe Kerbe schlug Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner bei einem Pressegespräch. Es gelte, Oberösterreich zukunftsfit zu machen. Anfang 2020 starte die Wirtschafts- und Forschungsstrategie #UpperVision2030. Bis 2030 schießt das Land Förderungen von einer Milliarde Euro zu. Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer bekräftigte, digitale Fitness sei ein Schlüssel, um an die Spitze der Industrieregionen vorzustoßen. (rom)

