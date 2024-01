Leidenschaft für Spielzeug hält bis in die Pension

In einer Zeit, in der Geschäftslayouts in Grafikprogrammen konzipiert werden, wirkt das Spielwarengeschäft Ed. Zechel ein wenig aus der Zeit gefallen und vielleicht gerade deshalb so anziehend. Die Auslage ist gefüllt mit einer großen Menge an Artikeln. Derzeit dominieren Faschingsverkleidungen, Masken und Perücken. Die Fläche des Geschäfts ist überschaubar, der Stauraum scheint von einem Zauberer konzipiert worden zu sein. So viel Ware auf so wenig Raum.