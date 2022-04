Leichtes Umsatzplus für Lebensmitteldiskonter Lidl

"Die Pandemie hat die Wettbewerbssituation in Österreich weiter verschärft. Wir mussten uns ordentlich anstrengen." So beschrieb Lidl-Österreich-Chef Alessandro Wolf die gestern, Montag, vorgelegte Bilanz des Lebensmitteldiskonters. Der Nettoumsatz stieg 2021 um rund zwei Prozent auf 1,5 Milliarden Euro, 2020 war das Plus bei sieben Prozent gelegen. Zur Ertragssituation gab es keine Angaben.

Gut sei das Bio-Geschäft gelaufen, sagte Wolf, ohne eine genaue Umsatzzahl zu nennen. Das Bio-Sortiment will Lidl bis 2023 von 280 auf 350 Artikel steigern. Auch einen veganen Schwerpunkt will der Diskonter setzen: Bis 2025 sollen Kunden 400 Fleisch- und Milchersatzprodukte kaufen können.

Im Vorjahr erneuerte Lidl in Österreich 188 von 250 Filialen. Dafür investierte der Diskonter 100 Millionen Euro. Bis 2023 soll der Rest der Filialen umgebaut werden, die geplante Investitionssumme liegt erneut bei rund 100 Millionen Euro.