Weniger Lehrlinge im Tourismus und Handel: "Arbeiten am Wochenende ist nicht mehr sexy"

45 Prozent der oberösterreichischen 15-Jährigen haben sich 2023 für eine Lehre entschieden, dieser Wert ist über die Jahre hinweg relativ konstant. Zum Teil große Unterschiede gab es im Vorjahr aber in den Branchen: Im Gewerbe und im Handwerk (hier werden die meisten Lehrlinge ausgebildet) wurden mit 9681 um 7,8 Prozent weniger Lehrlinge beschäftigt als noch 2022. Der Handel (2780 Lehrlinge) verzeichnete ein Minus von elf Prozent, Tourismus und Freizeitwirtschaft ein Minus von 15,9 Prozent. Währenddessen konnte die Sparte Bank und Versicherung die Zahl ihrer Lehrlinge um 17 Prozent auf 102 steigern.

Österreichweit gibt es aktuell 212 Lehrberufe, in Oberösterreich waren 2023 Metalltechnik, Elektrotechnik und Einzelhandel unter den Top 3.

Unbesetzt blieben 2023 etwa 436 Lehrstellen in der Metall- und Elektrotechnik, 379 im Handel und 352 im Tourismus.

Die Gründe, warum besonders Tourismus und Freizeitwirtschaft um Lehrlinge kämpfen müssen, seien nicht neu, sagte Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, bei der Präsentation der Lehrlingsbilanz 2023: „Arbeiten am Wochenende ist nicht mehr sexy“. In manchen Gastronomiebetrieben sei es zudem rechtlich nicht möglich, Lehrlinge auszubilden, sagte Eva-Maria Schupfer von der Abteilung Bildungspolitik der Wirtschaftskammer. Denn die Ausbildung muss in Vollzeit erfolgen, ein Gastronomiebetrieb, der nur drei Tage pro Woche geöffnet hat, kann das nicht leisten.

Der Bedarf an Fachkräften werde in den nächsten Jahren weiter steigen, mit Initiativen wie der Dualen Akademie sollen mehr Maturanten für die Lehre gewonnen werden. Die Präsidentin der Wirtschaftskammer wiederholte die Forderung nach der Ausweitung der Rot-Weiß-Rot-Karte: So soll einer bestimmten Zahl an jungen Menschen (ab 18 Jahren) aus Drittstaaten erlaubt werden, in Österreich eine Lehre zu absolvieren.

Geschlechterrollen in der Lehre

Bei der Berufswahl sind die Unterschiede zwischen Mädchen und Burschen klar ersichtlich: 70 Prozent der männlichen Lehrlinge entscheiden sich für eine Ausbildung zum Metalltechniker, Elektrotechniker, Kraftfahrzeugtechniker oder Mechatroniker. Bei den Mädchen dominieren der Einzelhandel sowie die Lehre zur Bürokauffrau oder Friseurin. 35,2 Prozent der weiblichen Lehrlinge entscheiden sich für einen dieser drei Lehrberufe.

Insgesamt gibt es mehr als doppelt so viele männliche (15.246) wie weibliche Lehrlinge (7321) in Oberösterreich.

Was den technischen Bereich betrifft, haben die Frauen allerdings aufgeholt: 1185 von ihnen (das entspricht einem Anteil von 16 Prozent) werden in technischen Lehrberufen ausgebildet, ein Plus von sechs Prozent gegenüber 2022. Der Beruf Metalltechnik liegt inzwischen auf Platz fünf der gefragtesten Lehrberufe bei den Mädchen. Bei den Lehrabschlussprüfungen (rund 10.000 Antritte) lag die Erfolgsquote 2023 bei 78 Prozent.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner