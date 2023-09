Leerstände, Airbnb: In fast jeder siebten Wohnung ist niemand gemeldet

In fast jeder siebte Wohnung in Österreich ist kein Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet. Das geht aus der aktuellen Analyse "Wie wohnt Österreich?" der Statistik Austria hervor. Konkret sind es 13,3 Prozent der 4,9 Millionen Wohnungen (hierzu zählen sowohl Wohnungen als auch Einfamilienhäuser). Vergleichbare Werte gibt es nicht, die Statistikbehörde hat das in dieser Form erstmals erhoben, Abs sofort wird es aber jedes Jahr der Fall sein.

"Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich und reichen von der Eigennutzung oder Vermietung von Ferienwohnungen über Renovierungstätigkeiten bis hin zum Leerstand vor Neuvermietung bzw. Verkauf", sagte Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria, bei der Präsentation am Dienstag. Es handelt sich also zum Beispiel sowohl um bewusste Leerstände als auch um Airbnb-Vermietungen. Eine genaue Aufteilung, was die Begründung für die fehlende Meldung betrifft, gibt es nicht.

In Oberösterreich beträgt der Anteil der Wohnungen ohne Meldungen zwölf Prozent, in Wien 9,7 Prozent. Das sind die die niedrigsten Werte. Am höchsten sind sie in den Tourismus-Flächenbundesländern Kärnten und Tirol mit jeweils mehr als 16 Prozent. Viele Wohnungen ohne Meldung gibt es vor allem auch in Regionen, die von Abwanderung betroffen sind, wie Waldviertel und südliches Burgenland.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens