Finanzkrise und Negativzinsen haben dazu geführt, dass die Immobilienmärkte derzeit etwas aus dem Ruder laufen. "Es wird am Bedarf vorbei gebaut. Das Ziel, möglichst viel leistbaren Wohnraum für viele Menschen zu errichten, wird so verfehlt", sagt Heinz Plöderl, Vizepräsident der Architekten- und Ingenieurskammer für Oberösterreich und Salzburg. Vor allem in Linz entstanden hunderte Kleinwohnungen – überwiegend im Luxussegment.