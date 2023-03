Lebensmittelhersteller Spitz erweitert Geschäftsführung

Forster kümmert sich um Produktion, Technik, Investitionen und Planung, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der 53-jährige Forster verantworte dabei in seiner Zuständigkeit nicht nur das Hauptwerk in Attnang-Puchheim, sondern auch die Produktionsstandorte in Bad Gastein und Tenneck, hieß es. Der Oberösterreicher ist seit zwei Jahren bei Spitz tätig.

Seit 2021 ist Günther Hofer (Finanz & IT) Mitglied der Geschäftsführung, Harald Doppler stieß zuletzt als Verantwortlicher für Produktentwicklung, Marketing und Kundendienst (CCO) dazu. Hintergrund der Erweiterung sei die zukunftsfitte Aufstellung, um das Unternehmen agil in die Zukunft zu führen.

Die Spitz-Gruppe mit Sitz in Attnang-Puchheim zählt zu den größten Lebensmittelproduzenten in Österreich und führt u. a. die Marken Spitz, Gasteiner Mineralwasser, Auer, Blaschke, GOAL und Honigmayr.

