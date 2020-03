Lebensmittelhandelsucht Tausende zusätzliche Kräfte

Schüler, Studenten, Beschäftigte aus Gastronomie, Hotellerie und anderen Handelsbranchen: Lebensmittelhändler stocken Personal auf, um die Nachfrage zu bewältigen. "Wir brauchen helfende Hände", sagt Marcel Haraszti, Chef von Rewe Österreich (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg).

Zu den rund 44.100 Beschäftigten im Rewe-Konzern sollen temporär 2000 dazukommen. Interessierte könnten sich online oder telefonisch melden und binnen ein bis zwei Stunden in der Filiale zu arbeiten beginnen, sagt Haraszti.

Der Rewe-Chef rechnet in den kommenden Wochen mit 20 bis 30 Prozent mehr Kundennachfrage in den rund 2550 Filialen. Gestern unterstützten 337 Bundesheer-Bedienstete die Mitarbeiter in den Zentrallagern des Konzerns. "An der Warenversorgung und an den Öffnungszeiten ändert sich nichts", versichert Haraszti. Auch Preise würden nicht erhöht.

Damit Lager und Regale gefüllt bleiben, arbeite auch die Lebensmittelindustrie "auf Hochdruck im Mehrschichtbetrieb", sagt Fachverbandsobmann Johann Marihart. Bei den 200 Produzenten gelten Urlaubssperren. Der freie Güterverkehr für den Waren- und Rohstoffverkehr sei sichergestellt, heißt es.

40 Prozent mehr Umsatz

Im Lebensmittelhandel gibt es unterdessen Änderungen beim Umgang mit Mitarbeitern. Risikogruppen wie Schwangere werden bei Rewe nach Hause geschickt, jüngere Mitarbeiter bei Kassen eingesetzt, ältere beim Füllen der Regale.

Wie Rewe benötigt auch die Trauner Unimarkt-Gruppe zusätzliches Personal. Man suche online und habe auch eine Anfrage nach mehr Mitarbeitern, die aus dem Nicht-Lebensmittelbereich stammen, an den Handelsverband gerichtet, sagt Sandra Trifunovic, Bereichsleiterin Sortimentsmanagement bei Unimarkt. Schätzungsweise werde in den Filialen in den kommenden Tagen ein Umsatz-Plus von 40 Prozent erzielt.

Kein Produkt sei komplett ausverkauft, das Problem bestünde darin, Ware ins Regal zu bekommen. Gesundheitliche Bedenken hätten nur wenige Mitarbeiter, sagt Trifunovic: "Wir reden mit den Beschäftigten und vermitteln ihnen, welche wichtige Rolle sie haben."

An manchen Supermarktkassen kommen bereits Plexiglaswände zum Einsatz, um die Mitarbeiter zu schützen. "Wir bitten Kunden, Abstand zu Mitarbeitern zu halten", sagt Spar-Sprecherin Nicole Berkmann. Es sei auch gut, mit Karte zu zahlen, um den Bezahlvorgang zu beschleunigen. Anders als Rewe und Unimarkt benötigt Spar derzeit keine zusätzlichen Arbeitskräfte, weil man sich der Mitarbeiter der Tochter Hervis bediene.

"Über der Belastungsgrenze"

Die Gewerkschaft GPA-djp begrüßt die Maßnahmen der Supermärkte. In Österreichs Lebensmittelhandel sind rund 160.000 Beschäftigte tätig. Viele Angestellte seien in der aktuellen Situation "über der Belastungsgrenze", sagt GPA-Chefin Barbara Teiber. Sie fordert von Supermarktketten, Sicherheitsmitarbeiter vor größeren Filialen einzusetzen, um einen "geordneten Zugang" zu ermöglichen.

Während der Lebensmittelhandel die hohe Nachfrage bewältigen muss, haben andere Händler seit gestern ihre Pforten geschlossen. Die Schließung eines Großteils der Handelsgeschäfte werde pro Woche zu einem Umsatzentgang von rund einer Milliarde Euro führen, sagt Handelsverbandschef Rainer Will. Zentrales Anliegen sei, keinen der 600.000 Handelsbeschäftigten kündigen zu müssen, sagt Will.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.