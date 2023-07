Lebensmittelhandel: "Geben Preissenkungen rasch weiter"

Die großen Lebensmittelketten Rewe (Billa, Billa-Plus, Penny, Adeg), Spar und Hofer bestätigten am Freitag den OÖN-Bericht über sinkende Einkaufs- bzw. Großhandelspreise. Sie versichern, diese auch so rasch wie möglich den Kunden weiterzugeben: "1:1", "so schnell wie möglich" und "postwendend" sagen sie, wenig überraschend, auf Nachfrage.

Billa hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 700 Produkte preisgesenkt und auf der Website mit Namen und Preis und Datum der Preissenkung veröffentlicht. Etliche Produkte im Milchregal vergünstigen sich aktuell, aber auch Putz-Utensilien wie Gardinenweiß oder WC-Schaum um jeweils 20 Cent je Packung, Rohrreiniger um 40 Cent je Liter (auf 4,59 Euro). Hofer berichtet von mehr als 450 seit Jahresbeginn preisgesenkten Artikeln, bei Spar sind es "Hunderte".

Dennoch dauere es manchmal, bis sich niedrigere Großhandelspreise beim Konsumenten im Börserl auswirkten. Spar-Sprecherin Nicole Berkmann bringt Tiefkühlpizza als Beispiel. Tiefkühlprodukte werden von den Herstellern in sehr großem Ausmaß produziert und eingekauft, weil sie sich lange halten. "Die Produkte, die derzeit in der Kühlvitrine liegen, haben wir noch zu einem höheren Preis eingekauft. Eine Preissenkung des Herstellers kann daher verzögert beim Kunden ankommen."

Die Ketten bestätigen allesamt, dass sich die Verhandlungen mit den Produzenten als so schwierig wie überhaupt noch nie gestalten. "Denn die Hersteller sind zwar schnell da, wenn es um Preiserhöhungen geht, aber Preissenkungen zu erreichen, ist schwieriger."

Außerdem versuchen etliche Hersteller auch jetzt, aus verschiedensten Gründen Preiserhöhungen durchzusetzen. Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher: "Wir sehen nur punktuell Entspannung bei bestimmten Produktgruppen wie Molkereiprodukten. Nach wie vor sind wir mit Preisforderungen der Lebensmittelindustrie konfrontiert. Aber die Kunden können sich sicher sein, dass wir weiter hart mit unseren Lieferanten verhandeln."

Er verweist im Übrigen darauf, dass die Preiserhöhungen bei Lebensmitteln in Österreich laut Agenda Austria zwischen März 2022 und März 2023 weniger stark als in den meisten anderen EU-Staaten ausgefallen sind: 14,6 Prozent Lebensmittelinflation. In Ungarn waren es 45 Prozent, in Polen, Tschechien und Lettland rund 25 Prozent.

Unterschiede bei Bioprodukten

Allgemein verzeichnet Österreichs Biosegment leichte Rückgänge. Nicht so bei Rewe. "Bei uns steigt die Bionachfrage leicht, aber doch." Sowohl im Umsatz als auch in der Menge, wo es ein leichtes Plus gebe. Spar hingegen berichtet von einer etwas geringeren Nachfrage nach Bioprodukten im Vergleich zum Vorjahr. "Die Preisentwicklungen sind ähnlich wie im konventionellen Sortiment." Hofer antwortet auf die Frage nach der Entwicklung des Biosegments mit: "zufriedenstellende Nachfrage".

Die von Arbeiterkammer und Konsumentenschützer häufig ins Treffen geführten höheren Preise des österreichischen Handels gegenüber Deutschland verteidigen alle drei befragten Ketten ähnlich.

Sie nennen u. a. die höheren Logistik- und Standortkosten durch Geografie und Bevölkerungsverteilung des Landes. "Wir haben nicht wie die Deutschen ein Supermarkteinzugsgebiet von gleich mal ein paar Hunderttausend Menschen", so Pöttschacher. Eine höhere Filialdichte mit kleineren Standorten und somit höheren Kosten sind die Folge. Die internationalen Lebensmittelkonzerne wissen um die relativ kleinen Mengen der österreichischen Ketten – und lassen deshalb die Hosen beim Preisverhandeln nicht so weit runter wie etwa bei den Deutschen, Franzosen oder Italienern. Nicht zu unterschätzen: Österreicher kaufen vieles in Aktion: 40 Prozent Umsatzanteil im Vergleich zu 13 Prozent in Deutschland.

