Lebensmittelkonzern Rewe kennzeichnet regionale Produkte neu

„Wir öffnen die VIP-Tür für regionale und lokale Lieferanten“, sagte Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti. Die Offensive namens „is‘ heimisch“ sei eine Folge der gemeinsamen Organisation von Billa und Billa Plus (ehemals Merkur). Man habe bereits 25.000 regionale und lokale Produkte von 2500 heimischen Lieferanten in den Regalen, so Haraszti. Beide Werte sollen sich in den kommenden Monaten erhöhen.

Für die Kunden werde die neue Strategie mit dem Namenshinweis „is‘ heimisch“ zu sehen sein. Darüber hinaus gebe es lokale Kennzeichnungen für Produkte aus maximal 30 Kilometern Entfernung und regionale Kennzeichnungen für Produkte aus dem eigenen Bundesland. Dies sei ein Novum im heimischen Lebensmittelhandel, sagte der Rewe-Österreich-Chef.

Lieferanten soll durch so genannte „Lokalpartnerschaften“ ein Vorteil entstehen. Sie erhielten die Möglichkeit für Präsentationen, Verkostungen sowie Workshops zu Logistik, Verpackung, Markenpositionierung und Preisgestaltung. Beginnen wird Billa mit der Regional-Offensive in Wien, andere Bundesländer folgen nach und nach. Man spreche auch Lieferanten an, die nur einen Markt oder zwei Märkte beliefern wollten, betonte Haraszti.

Billa und Billa Plus investierten jährlich rund einen zweistelligen Millionenbetrag in regionale, österreichische Qualität. Bis 2024 sollen, wie berichtet, 100 neue Märkte in Österreich aufsperren. Heuer werden 35 Filialen neu errichtet. Im Vorjahr setzte die Rewe International AG mehr als neun Milliarden Euro um. Zum Konzern mit 42.800 Beschäftigten gehören Billa, Billa Plus, Merkur, Penny, Bipa und Adeg.