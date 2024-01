Exporte von Agrarerzeugnissen gingen im Vorjahr zurück

Die Umsätze österreichischer Agrarexporte haben in den ersten drei Quartalen 2023, getrieben durch die Inflation, um 6,1 Prozent auf 12,67 Milliarden Euro zugelegt. Im selben Zeitraum sind die Mengen allerdings um sechs Prozent auf 7,39 Milliarden Tonnen zurückgegangen. Diese Zahlen präsentierte Christina Mutenthaler-Sipek, die Geschäftsführerin der AMA-Marketing, am Donnerstag bei einem Pressegespräch, das anlässlich der Grünen Woche in Berlin stattfand.

Der Wert der importierten Waren stieg im selben Zeitraum um 7,2 Prozent auf 12,77 Milliarden Euro, während sich die Importmenge um 4,8 Prozent reduzierte. Die Außenhandelsbilanz fällt damit mit 94 Millionen Euro negativ aus.

Mengenmäßige Rückgänge gab es etwa bei Eiern (minus 22 Prozent) sowie bei Getreide (minus 11,1 Prozent): Bei Eiern ist es laut Mutenthaler-Sipek 2022 im Vorjahresvergleich zu einem extremen Anstieg gekommen, weil die Nachfrage sich nach dem Coronatief 2021 erholt habe, "hier sehen wir heuer eine Normalisierung". Gründe für den Rückgang bei Getreide seien größere zollfreie Mengen aus der Ukraine für den Weltmarkt und eine bessere globale Ernte gewesen. Einen Rückgang gab es auch bei Mehl, ein Plus wurde beispielsweise bei Rind- (13,9 Prozent) und Schweinefleisch (2,3 Prozent) erzielt, zudem wurden etwa ein Drittel mehr Äpfel exportiert.

Preissensibilität ist hoch

Wichtigster Absatzmarkt für heimische Erzeugnisse bleibt Deutschland: Produkte im Wert von 4,81 Milliarden Euro wurden dorthin verkauft, ein Plus von 11,4 Prozent. Gefragt bei unseren Nachbarn sind vor allem Energydrinks, Käse und Fleischzubereitungen, etwa Würste. Die Außenhandelsbilanz mit Deutschland ist mit 278 Millionen Euro positiv. "Generell ist die Preissensibilität derzeit hoch, auch in Deutschland", sagt Mutenthaler-Sipek: Vor allem für die Biobranche sei es derzeit schwer.

Zweitwichtigster Markt ist mit 1,4 Milliarden Euro Italien. Ein deutliches Minus um 30 Prozent auf 396 Millionen Euro gab es beim Export in die USA: Das liegt laut AMA-Marketing vor allem daran, dass der Energydrink-Hersteller Red Bull nun ein eigenes US-Werk betreibt.

88,4 Prozent der Umsätze wurden in Europa erzielt: Dennoch will die AMA auch neue Märkte in den Fokus nehmen: Gemeinsam mit Frankreich soll Kanada mit heimischem Käse erobert werden.

Autorin Elisabeth Prechtl